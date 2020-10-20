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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

20 Ekim 2020, Salı 16:23
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek. 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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