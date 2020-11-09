Davutoğlu, Berat Albayrak'ın istifa mektubunu eleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ı eleştirdi.

"Devlet teamülleri ve basın özgürlüğü açısından ciddi bir hicap duydum" diyen Davutoğlu, Albayrak'ın istifa mektubuyla ilgili olarak "Kullandığı Türkçe ilkokul düzeyinde" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, partisinin "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelinin tanıtım toplantısında konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı istifa mektubu için, "Metni gördüğümde 'Gerçek olamaz' dedim. Böyle bir istifa olamayacağı için değil, Bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanmasına inanamadığım için... İlkokul düzeyinde bir Türkçe'dir. Bir aydın olarak da hicap duydum. Bu Türkçe'yle bırakın Bakanlık idare etmeyi, küçük bir kurum bile yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın istifasının bazı medya organlarında yer almamasını eleştiren Davutoğlu, "Bakan istifa ediyorsa birinci muhatabı Türkiye kamuoyudur. Bilgilendirmesi gereken de özgür basındır. Ortada bir metin dolaşıyor, ne teyidi var ne tekzibi var. Demokrasilerde böyle şey olmaz" dedi.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, "Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bakanlar bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin, nasıl davranacağı bilinemez. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir." diye konuştu.