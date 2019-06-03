"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Davutoğlu: Siyasi çıkarlar için dinimizin kullanılması en büyük ihanettir

03 Haziran 2019, Pazartesi 10:22
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu memleketinde "Konya Dostları Platformu" iftar programında konuştu. Davutoğlu, "Siyasal ve ekonomik çıkarlar bağlamında dinimizin değerlerinin hoyratça kullanılması, kim tarafından olursa olsun, en büyük ihanet eden olur. Bu değerlerin çıkarlara alet edilmesine asla göz yummayacağız." dedi.

"Kadir gecesi ile bayram arasında Konya’daysanız yapmanız gereken tefekkürdür" diyen Davutoğlu sözlerini "muhasebeye ihtiyacımız var" diyerek sürdürdü.

"Bizler nesle nasıl hesap verebileceğimizin muhasebesini yapmalıyız.... Peki nedir muhasebe? 'Kaybettiğimiz değerleri nasıl kazanacağız?' diye sormazsak bu muhasebeden alnı ak çıkamayız. Geçtiğimiz aylarda Katar’da bir konferansta bir soru soruldu; 'İslam dünyasında gördüğünüz en temel eksiklik nedir?' diye... Düşünce özgürlüğünün temeli insan haysiyetidir. Bu dönemde önce her birimizin düşüncelerini rahatça ifade edebileceği bir zemine ihtiyaç var. Maalesef bugün İslam dünyasının birçok köşesinde bu temel problemle karşı karşıyayız. Kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden çekinmeden konuşalım."

Davutoğlu "Susan bir toplumdan daha tehlikelisi yoktur" dedi ve "Hikmetli bir lisan ile birbirimize hitap ederek bugünlerde çok açık bir muhasebe yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Düşünen toplumlar hiçbir büyük oyunun kurbanı olmazlar... Eğer yakınlarımızı kayırmaya başlamışsak, emaneti ehline veremez haline geliriz.... Bir makama gelişin temel ölçüsü ehliyet olmadıkça bir toplumda etkin bir yönetim kurulamaz."

Ahmet Davutoğlu konuşmasında yeni bir vizyona ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı:

"Siyasal ve ekonomik çıkarlar bağlamında dinimizin değerlerinin hoyratça kullanılması, kim tarafından olursa olsun, en büyük ihanet eden olur. Bu değerlerin çıkarlara alet edilmesine asla göz yummayacağız. Ankara’daki konuşmamda yeni bir vizyona ihtiyaç var demiştim. Evet insanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı var. Bizim yeni sloganlara, üst söylemlere değil, yeni bir hale ihtiyacımız var. Peki nasıl bir hal? Öyle bir hal ki; kibrin yerini tevazunun, öfkenin yerini muhabbetin, nefret söyleminin yerini muhabbet söyleminin, her gün değişen tavırların yerini ilkeli tutarlı tavırların, takiyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hale ihtiyacımız var. Bizler yeni bir hal ile hallendikçe biliniz ki karşı karşıya kaldığımız problemleri birer birer çözecek güce kavuşuruz. Ama bu yeni hali bir davranış, duruş olarak ortaya koymadıkça sadece kazanımlarımız olan özgürlüklerimizi değil temel değerlerimizi de yitirir."

Davutoğlu konuşmasının sonunda yeni  "hal" vurgusu yaptı:

"Temel değerlerimizi yitirmemek için hepinizi yeni bir vizyonla yeni bir hal ve hallenmeye davet ediyorum. Bu yeni hal bir milletin geleceğine hitap edebilecek olan yeni bir duruşun eseri olacaktır. Özetle Ya yeni hal, ya izmihlal"

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, Türkiye, siyaset, toplum
Okunma Sayısı: 378
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de Esad katliamı sürüyor: 7 ölü

    Davutoğlu: Siyasi çıkarlar için dinimizin kullanılması en büyük ihanettir

    Mayıs ayında enflasyon arttı

    14 sivilin öldüğü saldırının ardından Azez'de son durum?

    Düşünce hürriyeti esas muhalife lâzım

    Bayram sofrası zamlara yenik düştü

    İçinde 7 bin zehir var

    Havamız kirlendi

    Meryem Tortuk’u rahmetle anıyoruz

    Problemler kavga ile çözülmez

    Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri

    Türkiye, Özbekistan karşısında da moral depoladı

    İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

    'Gemilerimizde her türlü füzeyi bulundurma hakkımız var'

    Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi

    'Gıda fiyatları geçen bayrama göre yüzde 40 arttı'

    Yenilenen seçimlerde son durum

    'Körfezde atılacak ilk kurşun, petrolü 100 doların üstüne fırlatır'

    Twitter Çin'de engellediği hesaplar için özür diledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri
    M. Said ZEKİ

    Hapishane Nükteleri - 4: Cezaevinde buruk bayramlar
    Genel

    Meryem Tortuk’u rahmetle anıyoruz
    Genel

    İçinde 7 bin zehir var
    Faruk ÇAKIR

    “Tarihi karar” uygulansın
    Feyzullah ERGÜN

    Kanser bataklığı - 2
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl kardeşlik?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihten iki siyasî hareket: İttihat-Terakki ve Terakkiperver
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “AB projesi”nde çöküş çıkmazı
    Genel

    Zengin özellikli bir SUV

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.