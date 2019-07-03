Demokrasimiz açısından büyük bir talihsizlik

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, “İYİ Parti, bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere 3-4 Ağustos’ta Olağanüstü Kurultayını toplayacak” dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokrasinin içeriği kadar, yöntemlerinin de hukuka ve adalete uygun olması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti; “AK Parti, 17 yıldır maalesef, demokratik ilke ve yöntemleri yok saymış, anti-demokratik ve hukuksuz yöntemlerle siyasi hegemonyasını devam ettirme yolunu seçmiştir. Ana muhalefet liderine yapılan fiziksel şiddet ve saldırılar, Sayın Genel Başkanımızın hapisle ve siyasi hayatının sonlandırılmasıyla ilgili yapılan tehditler, Saadet Partisi Genel Başkanının kişisel kayıtlarına ‘terörle iltisaklı’ şerhlerinin düşülmesi gibi zorbalıklar, bu düşüncemizi maalesef haklı çıkarmaktadır. AK Parti Genel Başkanı ve sözcülerinin, bu yakışıksız ve tehlikeli saldırılar konusunda bırakın kınamayı, adeta destekler bir havada görünmeleri, demokrasimiz açısından büyük bir talihsizliktir.” Paçacı, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını belirterek, “Bildiğimiz doğruları söylemeye, milletimizin hukukunun sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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