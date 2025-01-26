Dervişoğlu: Mutlaka hesap verecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’de bir otelde düzenlenen, partisinin Mersin Genişletişmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Memleketin “suskunluk sarmalına” alındığını, kimsenin konuşamadığını, konuşan siyasetçinin tehdit edildiğini belirten Dervişoğlu, “Siyasetçinin susturulması demek siyasetçinin tehdit edilmesi demek aslına bakarsanız onun bir anayasal hakkı kullanmasına mani olmak demektir, aslında anayasa suçu işliyorlar. Bunları azmettirenler bilsinler bu suçun karşılığında herhangi bir eylem olması gerekmiyor. Bu memlekette siyasetçinin siyaset yapmasını, gazetecilerin gazetecilik yapmalarını, yazarların sanatçıların mesleklerini icra etmesini engellemek için yapılmış tehditlerin zaman aşımı yoktur. Hesap döner sap döner göreceksiniz mutlaka ama mutlaka hesap vereceklerdir” değerlendirmesini yaptı. Mersin - Anka

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