'Devletleşen AKP milleti unuttu'

Siyaset Sosyoloğu Prof. Dr. Ferhat Kentel, AKP iktidarının devletleşerek milletten koptuğuna dikkat çekti.

Siyaset Sosyoloğu Prof. Dr. Ferhat Kentel, Independent Türkçe’ye konuştu. Kentel, ideolojik anlamda İslâmcılığın, İslâmî hareketin artık güçlü olmadığını söyledi. İslâmcılığın, statükoyu ‘muhafaza’ etmeye çalışan bir iktidar ideolojisine dönüştüğünü söyleyen Kentel, “Artık kimsenin ümmet lâfını ettiği yok. Kemalizm’in sınırlarının içine hapsolmuş bir İslâmcılığa her halde İslâmcılık diyemeyiz” ifadelerini kullandı. Bugünkü İslâmcıların homojen olmadığına dikkat çeken Kentel, “Tamamen devletin içine girmiş, aparatçık olmuş, Sovyetler mantığındaki gibi aslında “Düzenin adamı” olmuş, düzeni meşrûlaştıran, payandalar yapmaya çalışan birtakım; aslında İslâmcı da diyemeyeceğimiz devlet seçkinleri var” şeklinde konuştu.

Kapitalist toplumun payandası oldu

“İslÂmcılığın bitişi, İslâmî hareketin AKP’leşmesi, AKP’nin devletleşmesiyle oldu” diyen Kentel, şunları söyle: “Derin pazarlıklar sonucunda devletle bütünleşerek, devlet içindeki sağcı ve solcu milliyetçi ideolojik çevrelerle koalisyon yaparak, toplumsal bir hareket olarak İslâmî hareketle bağını kopararak otoriterleşmesiyle oldu bence bu. Öte yandan tabiî ki, sınıfsal ayrışma çok sert bir etki yarattı, alternatif bir toplum, daha adil bir toplum tahayyül ederken, bildiğimiz kapitalist toplumun payandası oldu. Tabiî ki hareketin tabanındaki yoksul toplumsal sınıfları ilânihaye sadece popülist politikalarla tatmin edemezsiniz. Arsızca tüketen İslâmcı burjuvazinin varlığı Müslüman kitleleri çok fazla rahatsız etti.”

“Devlet tağut” diyenler en sıkı devletçi oldu

Gazeteci yazar Adem Özköse sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özköse, “İslâmcı”ları eleştirerek, “Dün devleti tağut gören hızlı radikaller devlet kendilerine biraz imkân tanıyınca en büyük devletçi oldular. Aynı kişiler bugün devlete en ufak eleştiri getirenleri hainlikle suçluyorlar. Radikal İslâmcılık tam olarak böyle tutarsız ve omurgasız bir şey” ifadelerini kullandı.