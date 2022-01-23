Dini değerlere saygıyı zayıflatır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından “dil kopartmak” ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Davutoğlu, şunları söyledi: “Kur’an sureleri ile dalga geçenleri büyükelçi atayıp, Şeytan Ayetleri’ni basmaya kalkanlarla siyasî ortaklık yapıp sonra da dinî hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir. Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu’nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum.” Ankara - Ahmet Terzi

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