Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş’ler emrimdeydi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinden 108 kişinin istifa edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Perinçek şunları kaydetti: “108 değil 108 bin kişi ‘Türk milletiyiz’ kavramına karşı çıksın hiç fark etmez, atarız. Benim karşıma sahte solu getirmeyin” dedi. Kendisinin “1968 gençlik hareketi”nin lideri olduğunu da söyleyen Perinçek, “Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım, ama gene çıkarım” ifadelerini kullandı.

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