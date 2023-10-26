DP’den “çare masası”

Demokrat Parti Medya Tanıtım ve İletişim Başkanlığı, her hafta çarşamba günü 09.30-12.00 arasında halkın sorunlarını dinlemek için Demokrat Parti Genel Merkezi’nde “çare masası” kuruyor.

DP Medya Tanıtım Ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, emeklileri, gençleri, kadınları, çalışanları, işsizleri ve derdi olan herkesi dinlemek ve çare bulmak için kapılarını sonuna kadar açan Demokrat Parti’nin projeyi Genel Başkan Yardımcısı Medya Tanıtım ve İletişim Başkanı Cenk Küpeli başkanlığında hayata geçirdiği ifade edildi.

Her hafta çarşamba günleri kurulacak olan masada derdi olanları dinleyip çare sunmak amacıyla aralıksız hizmet verilmeye devam edileceği bildirilen açıklamada, “Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarının da aktif rol alacağı ve halkın sorunlarının en hızlı şekilde ‘çare masası’na aktarılacağı bu çalışma ile hem Demokrat Parti gücünü halktan almaya devam edecek, hem de sorunlara çare olacak” denildi.

Ankara - Adnan Solmaz