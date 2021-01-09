DP ve SP’den yalanlama

Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den Cumhur İttifakı’na dahil olacakları iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV’de sorulara cevap verdi. Uysal, şöyle konuştu: “Demokrat Parti’nin bir yere gittiği, bir yere geldiği yok. Durduğu yerde duruyor. Millet İttifakı’ndan ayrılmak gibi ne gündemimiz var ne bu tevatürlerle işimiz var. Öyle bir durum yok. Kırmızı çizgilerimiz net. İddialarımız, sözlerimiz net. Türkiye’nin bir iklim değişikliğine, iktidar değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye’nin derinden nefes almaya ihtiyacı var. Türkiye’nin bu ucube, millî ve yerli diye pazarlanmış, bir kişinin şahsında kodlanmış, devletin bütün kurumları hiçleştirilmiş, bunun bedelini vatandaşımızın ödediği, bu sistem adı altındaki yönetim mekanizmasının, keyfi düzenin değişmesine ihtiyacı var. Demokrat Parti olarak bu iddialarımız ve çerçevemiz dün neyse bugün de o. Bizde bir değişiklik yok.”

Sorunları çözme arayış ıiçerisinde değiller

Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın ise, “Cumhurbaşkanı kendi arzusu, isteği, bir faydayı düşünmüş olabilir. Bunu da ifade ettiler. Ama buradan AK Parti ile bir ittifak süreci başlattığımız manası kesinlikle çıkamaz. Türkiye mevcut yönetim anlayışıyla, bu sistemle Türkiye’nin sorunları değil çözüme kavuşması, daha da katmerleşiyor, daha da büyüyor, adeta sürükleniyoruz, tepetaklak gidiyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın Türkiye’de temel beklentilerine denk düşecek bir çözüm temin etmeleri mümkün değildir. Onlar günü kurtarmaya, önümüzdeki seçimlerde yeniden nasıl olur da iktidarımızı temin edebiliriz bunun arayışı içindeler. Sorunları çözme arayışı içerisinde değiller” ifadelerini kullandı.