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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:35
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi.

Yunanistan'a ziyaret düzenleyen İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile Atina Belediyesi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Mart ayında Bakoyannis'i İstanbul'da ağırladığını anımsatan İmamoğlu, iki şehir arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve insani bağları geliştirmek adına iki belediye arasındaki temasların önemine dikkati çekti.

İmamoğlu, iyi niyet ve ortak akıl olduğu sürece Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek sorun olmadığını belirterek, bu noktada Atina ile İstanbul'u bir barış köprüsü haline getirme arzusunda olduklarını kaydetti.

"Ortak sorunların çözümü ortak masa ile mümkündür"

Ortak meselelerin ortak bir zeminde ele alınması gerektiğini aktaran İmamoğlu, "Ege, Akdeniz ve göç meselesi gibi bölgeyi ilgilendiren tüm konularda Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olmadığı ya da sadece birinin olduğu bir çözüm masası, çözüm masası olmaz. Ortak sorunların çözümü ortak masa ile mümkündür." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, iki belediye olarak ortak projelere odaklanmaya gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, "İstanbul ve Atina, Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, bir tercih değil, tarih ve coğrafyanın bize dayattığı bir zorunluluktur." dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı
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  • Kadir sahinoglu

    22.9.2021 09:45:07

    sadece Imam konustu….ötekinin konusma Hakki yokmu ?

  • Kadir sahinoglu

    22.9.2021 09:44:34

    peki atina belediye baskani hic tek kelime etmedimi..ondan tek bir sey okuyamadim ????

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