En faizci hükümet bunlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas’ta, partisinin il başkanlığı önünde açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Davutoğlu, “‘Bana yetki verirseniz faizleri indireceğim, bitireceğim’ derdi. Yetkiyi aldı. 2016’da bizim dönemimizde faiz yüzde 7 idi. Türkiye’nin toplam faiz harcaması 50 milyar TL idi ve aşağı doğru gidiyordu faiz, enflasyon. Şimdi faiz dünyadaki en yüksek faiz yüzde 19, o da piyasa faizi. Ve Türkiye’nin faiz harcaması 190 milyar TL. Bütçenin önemli bir kısmını faize ayırmak zorunda kalıyorlar. Size çok açık ve net şöyleyim.

Geldiklerinde kullandıkları manevî-dinî argümanlara bakmayın, Cumhuriyet tarihinin en faizci hükümeti ile karşı karşıyayız maalesef. En faizci, rantiyeye en büyük destek sağlayanların karşısındayız” dedi.