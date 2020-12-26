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Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak

26 Aralık 2020, Cumartesi 16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını söyledi.

Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede tamamlayacakları sözünü veren Erdoğan, "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri ve Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçidi açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.

Reformları hedeflere uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil, milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz." diye konuştu.

"Doğal gazda dışarıya bağlılığı ciddi oranda azaltacağız"

Erdoğan, Türkiye'nin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Diğer tabii ve yeraltı zenginliklerinin ülkeye kazandırılmaya hız verildiğini belirten Erdoğan, "Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı." dedi.

İki yıl içinde Söğüt'te altın madeninin çıkarılacağını söyleyen Erdoğan, bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planladıklarını kaydetti.

Dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Sonra arama çalışmalarına başladık. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ülkemiz için kırılma noktası olmuştur." diye konuştu.

Avrupa, ABD, Rusya ve Çin ile özel sıkıntımız yok

Dış politikada son dönemde yaşananlara da değinen Erdoğan, "Ne Avrupa'yla ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Çin'le ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor" dedi.

Bölgede ve dünyada yaşanan her gelişmenin "Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim ettiğini" belirten Erdoğan, "Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. Ne Avrupa'yla ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Çin'le ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, 2021, reform
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