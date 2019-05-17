Erdoğan'dan TÜSİAD çıkışı: İçeriden vuranlara hesabını sormasını da bilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ı eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'yi içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki iftar konuşmasında, "Dün, Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan konuşmasını üzüntüyle dinledim" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır. Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim"

Özilhan konuşmasında ne demişti?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan Çarşamba günü yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Özilhan, "Sonuçlanması hiç alışkın olmadığımız kadar uzun süren 31 Mart seçimleri, her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet ve başta YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı" demişti.

Hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yapan Özilhan, "İyi işleyen bir demokrasinin en temel özelliklerinden birisi iktidarın seçimle el değiştirebilmesidir" demişti. "Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş henüz tamamlanmamış gözüküyor" diyen Özilhan, bu durumun sorunların üzerine etkin biçimde gidilmesini engellediğine dikkat çekmişti.