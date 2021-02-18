Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile ilgili, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif," demişti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı da Erdoğan'ın sözlerine 5 kuruşluk tazminat davası açacaklarını belirtmişti.