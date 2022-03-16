Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasını kaybettiğini duyurdu.

“Erdoğan yine kaybetti” diyen Çelik, Twitter paylaşımında “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000₺ talepli açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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