Erdoğan konuştu, Dolar rekor tazeledi

Dolar/TL kuru bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan’ın Merkez Bankası’na ilişkin açıklamalarının ardından dolar TL karşısında bütün zamanların rekorunu kırdı. Erdoğan, önceki akşam TRT anlı yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili sözlerinin ardından ise dolar sert yükseldi ve 8,77 ile bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL’nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi. Dün sabah saatlerinde ise dolar 8,65 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de önceki gece 10,60 seviyesiyesini gördükten sonra hafif bir düşüşle dün sabah 10,56 seviyesinden işlem gördü.

Faizleri düşürmek şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında “Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart” ifadesini kullandı. Faiz politikaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası yönetimi arasında geçmişte fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Merkez Bankası son dönemde sıkça görev değişikliklerine sahne olmuştu. Son olarak geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı. Mart ayında da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. TCMB Başkanı’nın dört yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da yine Mart ayında görevden alınmış ve yerine Mustafa Duman atanmıştı.