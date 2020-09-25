Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü. Erdoğan-Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.