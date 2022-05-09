Erdoğan: Sığınmacılara sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelerilerin geri dönüşü tartışmasına ilişkin olarak, “Suriye’den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” demişti. Erdoğan, MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Haber Merkezi

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