Erdoğan: Suriye'de yeni operasyonlara başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

"Rusya Ukrayna savaşı kendi projesi olmayan ülkelerin işinin çok zor olduğunu gösterdi"

"Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kend, istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz"

"Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız"

"Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz."

"Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır."

"2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız."

"TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum."

"Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir."

"Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir."

"Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek."

"81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır."

"Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak."