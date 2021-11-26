"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidecek

26 Kasım 2021, Cuma 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak için 27-28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarınki resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eş güdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve marjında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

AA

Etiketler: Erdoğan, Türkmenistan
Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1000’e yakın ilâç piyasada bulunamıyor

    Lübnan'da protestocular bakanlık binasını bastı

    Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Selimiye Camii’nin restorasyonuna başlanıyor

    AB’den Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

    Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

    Japonya Başbakanı'ndan şirketlere 'maaşları artırın' çağrısı

    İngiltere 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

    DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi gözaltına alındı

    Osman Kavala davasında son duruşma bugün

    Kilis'te görevli bir askerimiz şehit oldu

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

    Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

    Üretim yapamaz hale gelebiliriz

    Kadına şiddet gününde farkındalık

    Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

    ‘Gün’lerini kutlayamadılar

    Sudan durulmuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Genel

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt neden sadâka almaz?
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Çocuk tefekkürü
    Cenk ÇALIK

    Dört isimli sıcak şehir: Hasankale
    Cevher İLHAN

    “Dış güçlere âlet olmak” ve asıl “mandacılık”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.