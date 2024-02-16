Erzincan’daki facianın nedeni, iktidarın vurdumduymazlığıdır

Erzincan’da meydana gelen maden faciasının göz göre göre geldiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi iktidarın, muhalefetin uyarılarının dinlememesi nedeniyle bu tür olayların meydana geldiğini söyledi.

Gürer “Birilerini zengin edeceğim diye ülkeyi kritik bir noktaya taşımanın alemi yok. Ne orman kaldı ne tarım alanı kaldı ne sit alanı kaldı ne askerî bölge kaldı. Üç kuruşluk birileri malı götürecek diye ülkemin değerleri çarçur ediliyor” dedi. AKP iktidarları döneminde bizi, Türkiye’nin Avrupa’da iş cinayetlerinde birinci noktaya ulaştığını, bunun nedenini ise vurdumduymazlık olduğunu anlatan Gürer, “Kalkıp da günah çıkarmanın alemi yok. Meclis araştırması açılsa ne olacak? Yarın bu Meclis araştırmasının raporu ortaya çıkınca bununla ilgili sorumlular gerekli cezayı alacak mı? İşin birinci noktasından başbakanına kadar kim sorumluysa hepsi, oradaki bugün toprak altında kalandan da Fırat’a -ulaşmaz dilerim- ulaşırsa ülkenin içine düşeceği tazminat davaları dâhil her sorunun vebalini taşıyor” şeklinde konuştu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.