Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanına seslenerek elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamları bir an evvel geri çekmesini isteyerek, “Faturalar can yakıyor, zamlar milletimizin belini büktü” dedi.

Doğal gaz ve elektrik faturaların gelmeye başladığını söyleyen Enginyurt, “Öyle faturalar geliyor ki, artık bunların ödenmesi imkânsız. Asgarî ücrete ve maaşlara verilen zamların doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlarla yok olup gitti. Sadece Eskişehir’de 17 bin hanenin doğal gazı kesildi. Türkiye’nin yer yerinden elektrik ve doğal gazlar kesilmeye başlandı. Asgarî ücret artışından sonra işçiler işten çıkarılmaya başlandı. Yani millet perişan, aç, işsiz. Milletin ödeme gücü yok” diye konuştu. “Sayın Cumhurbaşkanı millete hakaret edene kadar, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yaptığınız zamlara geri çekin” diyen Enginyurt icraların arttığını bildi. Enginyurt, Erdoğan’a seslenerek, “Hakaret dilini bırakın, muhalefeti biraz olsun dinleyin” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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