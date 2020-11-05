Fransa Macron'a güvenmiyor

Fransa’da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7’sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

YouGov araştırma şirketinin 2-3 Kasım’da “Huffingtonpost” için yaptığı anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29’u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor. Katılımcıların yüzde 73’ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulurken, 10 kişiden 7’si salgının ikinci dalgasına karşı koymada hükümete güvenmediğini belirtti. AA

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