'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

Fransa'nın askeri gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasına tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılanın askeri değil tamamen politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa'nın Türkiye'den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Mısır’ın Libya’da ateşkes girişimini eleştiren Akar, "O kadar devlet başkanının bulunduğu ve üzerinde mutabık kaldığı metni bir tarafa bırakmışlar Kahire’de kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar işi sulandırmaktan, kaçak dövüşmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu arada Mısır da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok" şeklinde konuştu.

"Fransa'nın taciz iddiası kumpas"

"Türk donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği" yönündeki iddialara da değinen Akar, Fransa’nın açıklamalarının doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin bilgi, belge, görsel kayıtları müttefikler ve NATO karargahındaki yetkililerle paylaştığını aktaran Akar, "Tüm bu olaylardan sonra yapılanın askeri değil tamamen politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa’nın Türkiye’den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 7 Kasım 2019’daki "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasına atıf yapan Akar, şöyle devam etti:

"İttifakın sağlığı yerindedir, ‘beyin ölümü’ gerçekleşmemiştir. NATO, gücünü değişen güvenlik ortamına başarıyla adaptasyonuna borçludur. Fransa dahil 30 NATO ülkesi, karada, havada, denizde, sivil ve asker unsurları ile dünya ve bölge barışı, istikrarı için gece gündüz mücadele ederken, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’ gibi ifadeler doğru değildir. İttifakın temsil ettiği dayanışma ve müttefiklik geleneğine ciddi zarar veren bu söylemler, NATO’nun gerçekten beyin ölümünü isteyenlerin işini kolaylaştırır."