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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Getir sandığı, gerisini millet halleder

24 Kasım 2021, Çarşamba 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın, “Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz” sözlerini hatırlatan Akşener, “Gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz ve milletimiz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme biz başka ihsan istemiyoruz” diyerek erken seçim çağrısında bulundu. Akşener, Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybına işaret ederek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Akşener, “Daha iki hafta önce Türki uçuyor diyordun ekonomiyi şaha kaldırıyordun hatta ciltler dolusu ekonominin kitabını yazıyordun. Hayırdır Sayın Erdoğan hesabın mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti, suçlayacak meslek grubu mu kalmadı? Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar sen, beş müteahhidin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil. Ekonomiyi yerle bir eden siz, ticareti işgal eden siz, tarıma taarruz başlatan siz, millet Hazinesi’ni yağmalayan da siz” diye konuştu.

Ankara – Recep Gören

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