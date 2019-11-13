'Gül, Babacan'ın partisinde yer almayacak' iddiası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer almayacağı, oluşuma dışarıdan destek vereceği ileri sürüldü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a yakın kaynaklar, yeni partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağını, tüzük ve programının hazır olduğunu, genel merkez binası için de dört ayrı alternatifi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Kulislere göre Babacan, aralık sonuna kadar partinin kuruluşunu gerçekleştirecek.

Haberde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili ise şu ifade yer aldı:

“Edinilen bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan’ın kuracağı partide yer almayacak. Ancak, Babacan ve ekibi ile yapılan görüşmelerde Gül’ün ‘Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim’ dediği öğrenildi.”