Gül: Eski günleri hatırla

Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalara 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Anayasa Mahkemesi’ne özgürlükçü karar verdiği için hücum edildiğini ifade ederek, Anayasa Mahkemesi’nin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Gül, geçmişte Türkiye’de partileri kapatan, insan hakları standartlarını adeta bir üçüncü dünya ülkesine yakışır şekilde tutan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hiç kaale almayan, dikkate almayan bir Anayasa Mah- kemesi’nin olduğunu belirtti. Bu Anayasa Mahkemesi’nin militan bir laiklik anlayışından dolayı 20 yaşındaki kız çocuklarına başörtüsüyle üniversiteye girmeyi yasak ettiğini belirtti. Gül, “Böyle bir mahkeme benim iki partimi de kapattı. AK Parti iktidardayken, çoğunluğu varken bir oyla kapa- tılmaktan kurtuldu. Yani Tayyip Bey, birçok önemli insan yasaklı hale gelmekten bir oyla kurtuldu. O zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın bile kıymeti bilinmedi. Bir oyla AK Parti kapatılmaktan kurtuldu, böyle bir Anayasa Mahkemesi vardı” dedi.

‘Hayretle karşılıyorum’

Gül, “Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatlarıyla karar veriyor diye üstüne gidiliyor ve Anayasa Mahkemesi’ne hücum ediliyor. AYM’nin bütün özgürlükçü kararlarına ‘Evet’ diyen üyeleri saldırı altında. Anayasa Mahkemesi Baş- kanı bütün kararlarda gayet istikrarlı bir şekilde özgürlükçü durmuş. Mahkeme üyesi hakim; gözü kapalı hareket eder, o kim bu kim diye değil, olaya bakar. Bu olay AK Parti’yle ilgili olur, bu olay Cumhuriyet Halk Parti’siyle ilgili olur, bu olay Enis Berberoğlu’yla ilgili olur veya bu olay başkasıyla ilgili olur. Önemli olan olayı değerlendirmesi, olayları özgürlükçü değerlendiriyorlar diye AYM’yi bugün yerden yere vurmayı hayretle karşılıyorum açıkçası” dedi.