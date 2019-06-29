Gül, Saadet Partisi’nin toplantısına katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü kuruluşunun 22. yıl dönümü için İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’in kapıda karşıladığı Gül, salonda da büyük alkış aldı. D-8’de görev alan siyasetçilerin dâvet edildiği toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de çağrıldığı ancak Akşener’in bir önceki gece mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını söylediği öğrenildi. Akşener, Çırağan Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe bir çelenk gönderdi. T24’e konuşan Saadet Partisi kaynakları, Akşener’in toplantıda bir konuşma yapmasının da planlandığını ancak İyi Parti Genel Başkanı’nın ‘programındaki yoğunluk’ nedeniyle etkinliğe katılamayacağını cuma akşamı telefonla ilettiğini belirtti. AKP içinden çıkacak yeni bir partiyle ilgili kulislerin hareketlendiği günlerde 11. Cumhurbaşkanı’nın bir dönem aynı siyasi hareket içinde yer aldığı Saadet Partisi’yle bir araya gelmesi dikkat çekti.

Okunma Sayısı: 341

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.