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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gündem yasaklar değil, Hürriyet olmalı

19 Ocak 2021, Salı 17:00
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Türkiye’nin gündemi yasaklar değil, hürriyet olması gerektiğini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, internet kanunu kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen ve uygulanmaya konulan yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dalgın, yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yeni yükümlülüklerin uygulamaya konulmasıyla birlikte Türkiye’nin demokrasi ve ifade özgürlüğü sorunu bir kez daha görünürlük kazanmıştır. Ülkemizde temsilcilik açacağını söyleyen şirketler, ‘devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmeyeceğini’ ifade etmiştir. Türkiye’nin, çok uluslu şirketlerin kararlarından bağımsız olarak evrensel kalitede bir demokrasiyi hak ettiği unutulmamalıdır. Demokrasi ve ifade özgürlüğünü korumak; kâr amaçlı çok uluslu şirketlerin değil, siyasî partilerin ve sivil toplumun görevidir. Türkiye’nin gündemi yasaklar olmamalıdır. Türkiye’nin gündemi dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan düzenlemeler veya reklâm kısıtlamalarını atlatmak olmamalıdır. Gündemimiz özgürlük, yatırım ve ‘tek dijital pazar’dır” dedi.

Ankara – Anka

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Baskı görürsek geri çekeriz

Sosyal medya platformu Facebook, reklâm yasağı uygulamasına bir gün kala Türkiye’ye temsilci atama kararı verdiğini açıkladı. Facebook’tan yapılan açıklamada, muhalefetin susturulmasına yönelik olduğu eleştirilerinin hedefindeki yeni sosyal medya yasasına uygun olarak Türkiye’de yerel temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecinin başlatıldığı belirtildi. Yasa, yetkililerin geçmişte olduğu gibi erişimi engellemek yerine platformlardan içerik kaldırmalarına izin veriyor. Bu adım, Ankara’nın ana akım medyadaki kontrolünü sıkılaştırmasının ardından, kişilerin çevrimiçi platformlara daha fazla yönelmesiyle endişe yaratmıştı. Şirket, kararının, Facebook’ta neye izin verildiğini ve neye izin verilmediğini veya hükümet taleplerini inceleme süreci gibi topluluk standartlarını değiştirmediğini belirtti. Facebook açıklamasında “Herhangi bir baskı görürsek, temsilciyi geri çekeceğiz,” ifadesiyle, Türkiye’de ifade hürriyetini ve diğer insan haklarını korumaya kararlı olduğunu da ekledi.

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