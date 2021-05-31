Hangi sıfatla resmi ziyaretlere katıldı?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyaretini Meclis gündemine taşıdı.

Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Erkam Yıldırım, hangi sıfatla resmî ziyaretlere katılmış ve Caracas Büyükelçiliğimiz hangi sıfatına istinaden kendisini karşılamış ve resmî görüşmelere dâhil etmiştir?Erkam Yıldırım, Venezuela’ya iş adamı olarak yeni fırsatlar araştırmak için gitmişse Dışişleri Bakanlığı kendisine ticarî faaliyetlerinde ve saha araştırmasında yardımcı olmuş mudur?” diye sordu. Ankara - Anka

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