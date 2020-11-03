CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye’de bir deprem gerçeği olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Her depremden sonra aynı şeyleri yapıyoruz. Siyaset ve sivil dünyada da değişen bir şey yok. Deprem olduğunda can kaybını minimize edebiliriz bunu düşünmeliyiz. Deprem mühendisleri diye bir dal var. Bilim bize bunları sunmuş vaziyette. Yasalar çıkardık ama yasaların kendi içinde tutarlılığı yok. Riskli alanı kim belirleyecek? Bugüne kadar ne kadar riskli alan belirlendi? Belediyenin yıkma yetkisi yok, yetki merkezi hükûmetin. İstanbul’daki büyük bir kısmı depreme dayanaksız. Neden önlem alınmıyor? Depremden sonrayı biliyoruz da deprem öncesi neden önlem alınmıyor? 17 yılda 58 deprem araştırma önergesi vermişiz, reddetmişler. İnsanların o binalar içinde ölümü beklemesi hangi vicdana sığar?”