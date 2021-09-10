İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de 5 maaş, 11 maaş alan bürokratlar olduğunu hatırlatarak, “Haram olsun, zıkkım olsun o ayrı bir şey, ama bunun hesabını hep birlikte soracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun ve ilçelerinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İktidarın vatandaşın sesini duymadığını söyleyen Akşener, “Sesinizi duyan var mı? Hayır. Dolayısıyla esnaf gezmeye başladım. Çünkü esnaf Türkiye’nin belkemiği. Çünkü esnaf ekonominin belkemiği. Esnafın sesi olursam, esnafın sesini Türkiye’ye duyurursam sanayicinin sesi duyulur. Emeklinin sesi duyulur. Atanamayan çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sesi duyulur. EYT’li kardeşlerimizin sesi duyulur. Tencere kaynatmakta zorlanan kadınımızın sesi duyulur. Asgarî ücrete mahkum edilmiş emekçilerimizin sesi duyulur ve dört yıl üniversite okuyup işsiz kalmış, Türkiye’de bir hayat kurmayı unutmuş umutsuz gencimizin sesi duyulur. Çiftçimizin, köylümüzün sesi duyulur. Besiciliği sona ermiş hayvancımızın, hayvan yetiştiricimizin sesi duyulur” dedi.

11 maaş alan danışman var bu ülkede

Türkiye’de 5 maaş, 11 maaş alan bürokratlar olduğunu hatırlatan Akşener, “Sizin çocuklarınız işsizse 5 maaşı olanları görürsünüz. O beş maaş haksız, haram; haram, zıkkım olsun. O beş maaş alanlar, alamazlar. 11 maaş alan danışman var bu ülkede. Haram olsun, zıkkım olsun. Beş tane emekli maaşı var. Beş maaş alan var. 150 bin lira maaş alan var. 11 maaş alan var. 70 milyar ne ki? 70 milyar (bin) maaş alan var. O ne ki?(…) Böyle bir durumda bin 500 lira emekli maaşı alan kardeşlerim var. Bin 500 lira ile geçinilir mi? Ama işte şuculuk, buculuk diyene oy verirseniz çırak çıkarsınız. Halbuki çözüm üzerinden, hizmet üzerinden bizleri çarpıştırıp rekabet ettirirseniz siz kazanırsınız. Yani ne demek istiyorum. Seçmen velinimet olmalı ki siyasetçi karşısında hazır ola dursun. Birlikte başaracağız. Bin 500 lira, bin 600 lira, bin 900 lira, 2 bin 200 lira, 2 bin 600 lira emekli maaşı alanlar el ele verip birlikte başaracağız. Çiftini çubuğunu bırakıp köyünde aç biilaç olan insanlarımız ile el ele verip birlikte başaracağız. Sabahtan itibaren zincir marketlerin ucuz ucuz alıp müşterisini elinden aldığı esnafımızla el ele verip birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ankara/Samsun - Anka