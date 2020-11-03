"Hesap sormazsanız felâketlerin sonu gelmez"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye’nin bir deprem kuşağı olduğunu hatırlatan Akşener, “Maalesef, depremi yaşadıktan sonra, bir süre konuşup, sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması, vatandaşlarımızı, daha büyük tehlikelerle, baş başa bırakıyor. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip, Sizden, benden, daha çok şikâyetçi olan zihniyeti gördükçe, Türk siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekûn yaşarken, partisinin il kongresini iptal etmeyip, bir de, sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi, sadece geçmiş idareleri suçlayan, siyasî rantçıları gördükçe, utanıyorum” dedi.

Vatandaşın siyasetçilerden hesap sormasını isteyen Akşener, “İşte o nedenle, siz de elinizi taşın altına koyun ve bizlerden hesap sorun. Oy verdiğiniz siyasî partilerden hesap sorun. ‘Bugün millet için ne yaptınız?’ diye hesap sorun. Çünkü siz hesap sormazsanız, rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda, hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacağız” diye konuştu.