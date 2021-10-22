Hukuk, adalet, demokrasi yoksa ekonomi düzelmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkeyi yöneten iktidar, artık ekonomik dengeleri tamamen bozmuş durumda” dedi.

Babacan, “Rezervleri eksi 52 milyar dolara düşmüş bir Merkez Bankası’nın, döviz rezervleri ile kurlar üzerinde herhangi bir etki oluşturması artık mümkün değil. Ekonomideki dengesizlikleri, Türkiye’deki bütün hukuksuzluğu ve adaletsizliği, ekonomide sonuçlar olarak görüyoruz. Merkez Bankası’na direktif veren zihniyet, ekonominin gerçeklerinden kopuk işler yapıyor. Bundan sonraki dönemde, Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi ya da çıkarmasıyla ekonominin düzelme imkânı kalmamıştır. Türkiye’nin ekonomisini düzeltmenin en önemli yolu, ülkenin tekrar hukuk ve adalet zeminine taşınmasıdır. Özgürlüklerin, insan haklarının korunmasıdır. Ekonomi, hukuk ve adalet temeli üzerine oturur. Hukuk yoksa, adalet yoksa, demokrasi yoksa, özgürlükler yoksa; ekonominin düzelmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka