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20 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hukuk devleti olanın sözü dinlenir

20 Kasım 2023, Pazartesi 12:00
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya Şansölyesi Scholz’la birlikte basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Yeneroğlu, “Türkiye gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğu hakkı söylemekten çok daha fazlası olmalıdır. Sayın Erdoğan ekonomisi güçlü, toplumsal barışını tesis etmiş ve kendi vatandaşının hakkını ve hukukunu gözeten, adil ve demokratik bir ülkenin lideri olarak bu sözleri söylemiş olsaydı, yaratacağı etki iç siyasetin ötesine geçip mazlum Filistin halkı için bir sonuç doğurabilirdi. Bir ülkenin liderinin ağırlığı söylediği cesur sözlerden değil, yaptırım gücü ve uluslararası saygınlığından gelir. Bugün Türkiye maalesef derin ekonomik sıkıntılar, korkunç adaletsizlikler ve anayasal krizlerle boğuşan zor durumda bir ülke konumundadır. Ve bu sebeplerle ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin muhatapları üzerinde hiç bir ağırlığı yoktur. Sayın Erdoğan‘ın Filistin konusunda haktan ve adaletten yana tutumunu, kendi ülkesinde de ortaya koyar ve Türkiye kendi vatandaşlarının en temel haklarına saygı gösteren bir hukuk devleti olma yoluna girerse, işte o zaman Cumhurbaşkanı‘nın sözleri gelecekte uluslararası camiada çok daha etkili olur. Ve ancak o zaman Filistin ve diğer tüm mazlum coğrafyalar için doğru sözlerden öte bir şeyler de yapabilmiş oluruz” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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