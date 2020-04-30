İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin aktive edilmesinin koronavirüs sebebiyle geciktiğini ancak, planlandığı gibi devam edeceğini ifade etti.

Atlantik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, Rusya'dan satın alınan S-400'lere de değinen Kalın, "S-400'lerin aktive edilmesi koronavirüs sebebiyle gecikme oldu ancak, ilerleyen zamanlarda planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamasında, Erdoğan ve Trump'ın birkaç kez Patriot füzeleri hakkında konuştuğunu da belirtti.