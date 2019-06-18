"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

İki aday iki yorum

18 Haziran 2019, Salı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, tüm Türkiye’nin heyecan içinde seyrettiği tartışma programında Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, moderatör İsmail Küçükkaya’nın yönelttiği soruları cevapladı.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki yayın, yaklaşık 3 saat sürdü. Akreditasyon yaptıran yerli, yabancı 170 gazeteci de programın yapıldığı alanın hemen yanındaki açık alana kurulan dev ekranda ortak yayını izledi. Ortak yayını, Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu içeride takip etti. Programın sonunda aileler bir araya geldi ve birlikte fotoğraf verildi.

Binali Yıldırım: Samimiyet kazanacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, “Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul’da samimiyet kazanacak” dedi.

Gazetecilere, “Programı nasıl buldunuz?” diye soran Yıldırım, şöyle konuştu: “Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Süre yetersiz tabi, İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul’da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak. İş ehlinin, karar İstanbulluların.” 

“Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir karşılaşma oldu. Bundan sonra da böyle karşılaşmalar görecek miyiz?” diye sorulması üzerine, Yıldırım, “Niye olmasın? Tabi, bu seçim için değil ama bundan sonraki seçimlerde bundan sonraki adayların elbette değerlendirmelerde bulunmaları İstanbul’umuz için de milletimizin kaynaşması için de iyi olur.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Bu bir başlangıç olsun

Millet İttifakı İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Umarım bu bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise çıkışta bekleyen gazetecilere teşekkür ederek, “Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur.” dedi. “Umarım bu bir başlangıç olur.” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme, her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu. Millet keyfini yaşadı. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüyü nakleden tüm medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.”

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, yerel seçim
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    Demokrasi kapısı açıldı

    İki aday iki yorum

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar

    Eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti

    Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Arap Birliği: Türkiye Siyasal İslam'ı teşvik ediyor

    Mısır'da Mursi'nin vefatı nedeniyle alarm durumu ilan edildi

    Müslüman gibi yaşamak

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti

    Suriye’de tehlikeli tırmanış

    Paketler niye sonuç vermiyor?

    Her dört gençten biri işsiz

    Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

    AB'den Sudan halkına 'şiddeti durdurun' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz
    Genel

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar
    Halil ELİTOK

    Darü’l-Erkam: İman okulu
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.