İktidar algı peşinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Yol yaptık, havalimanı yaptık’ diye övünen bir iktidar döneminde mazotun 30 lirayı, otobüs bileti fiyatları 400-500 liraları, uçak biletleri de bin lirayı aştığını belirterek, “Vatandaş evinden dışarıya adım atamıyor. Tüm bu yanlışlarını örtmek için ise her zaman olduğu gibi iktidar, problemi çözeceğine hâlâ muhalefetle uğraşıyor, algı üretme peşine düşüyor” dedi.

Sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Meclis’e getirilen ek bütçe talebinin hükümetin bütçesi kendi elleriyle meydana getirdikleri ekonomik darboğaza sadece 6 ay dayanabildiğini gösterdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Şu artık çok nettir: Hükümet, bu ekonomiye 1 yıl bile dayanamayacak. Ayrıca devlet bile yılsonunu getiremezken, vatandaş bu şartlarda ay sonunu nasıl getirsin? Bütçe hedefi sadece 6 ay içinde patlak veren bir iktidar, şimdi bu milletten 5 yıl daha ülkeyi yönetmek için yetki istiyor” dedi. Dönen dolapların da kurulan tuzakların da farkında olduklarını da söyleyen Karamollaoğlu, “Gerçekleri, kimseyi rencide etmeden olduğu gibi söyleyeceğiz. Fakat gerçeklerden gocunan olursa onun da müsebbibi biz değiliz. Bugüne kadar hiçbir zaman süte su katanlardan olmadık, bundan sonra da asla olmayacağız.” Recep Gören - Ankara

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.