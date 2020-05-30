İktidar fukaralıktan da rant çıkarmanın peşinde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

“Türk ekonomisi koronavirüs salgınına, tarihinde gördüğü en ağır krizlerden biriyle karşı karşıyayken yakalanmıştır” diyen Dervişoğlu, “İktidar ister kabul etsin ister etmesin, Türk milleti bu iktidarın yanlış uygulamaları nedeniyle fukaralığa mahkûm edilmiş, yardıma muhtaç hale getirilmiştir. Hükümet, Türkiye’yi darboğazdan çıkaracak doğru tedbirleri almak yerine, kendi yarattığı fukaralığı yöneterek bundan siyasi rant elde etmenin derdine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

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