'İktidar sahipleri, hedef göstermekten vazgeçsin'

CHP Eskişehir Milletvekili ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Üyesi Utku Çakırözer, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırı ile yeni yılın ilk 15 gününde Türkiye’de 5 gazetecinin fiili saldırıya uğradığını açıkladı.

2019 yılında 34, 2020 yılında 17 gazetecinin saldırıya uğradığını belirten Çakırözer, “İki senedir uyarıyoruz. Gazetecilere yönelik tehditler hayatlarını hedef alan saldırılara dönüşüyor. Hem gazetecilerin basın özgürlüğü hem de saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve bütün siyasetçilerin ifade özgürlüğünü sonuna kadar kullanmalarını sağlamak iktidarın ana sorumluluğudur” diye konuştu. Çakırözer şunları söyledi: “Bu saldırıların önüne geçilmesi için öncelikle iktidar sahiplerinin haberi, yazısı nedeniyle gazetecileri; muhalif görüşü nedeniyle de siyasetçileri tehdit etmekten, hedef göstermekten vazgeçmesi gerekir” dedi.

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