İktidar sona yaklaşıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havuz medyası üzerinden iktidarı eleştiren Türkkan, “Yandaş gazeteler boy boy manşet atıyor. Marketleri sanki terör örgütüymüş gibi hedef gösteriyor. Artık kendi yandaş gazetelerinde çocuklarınızla markete gitmeyin, alış veriş arabası değil, sepet kullanın diyorlar. Size azı yeter, ikram edilenleri tatmayın canınız ister, size kuru ekmek yeter diyorlar. Kendileri aslında şunu itiraf ediyorlar. Yani çocuğunuzla markete gitmeyin. Canı çekerse alamaz, bir anne bir baba olarak yerin dibine girersiniz diyorlar. Geçen sene alış veriş arabasını doldurduğunuz parayla artık bu sene ancak küçük bir sepeti doldurabiliyorsunuz. Sepetler küçüldükçe, market poşetleri hafifledikçe, iktidar sona yaklaşıyor. Bunlar konuşulmasın diye de Boğaziçi’nden Gezi benzeri olaylar devşirmeye çalışıyorlar. Bunlar bir daha hiç konuşulmasın diye Anayasa’yı değiştirmek ve kendileri dışında herkesi susturmak istiyorlar” dedi.