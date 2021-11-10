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11 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İktidarın destek söylemi inandırıcı değil

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerine son verilmesinin tek başına vatandaşın fatura yükünü hafifletmeyeceğini belirterek, “İktidar, faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV’yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır” dedi.

Akın, “AKP iktidarı, vatandaşlarımıza enerji desteği verdiğini ileri sürerken yalnızca son bir yıl içerisinde enerji faturaları ile ürünlerine zam üstüne zam yapmıştır. Tüm bu zamlar ortadayken iktidarın ‘vatandaşlara enerji desteği verildiği’ söylemi gerçekçi değildir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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