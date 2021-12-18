'İlk seçimde gidiyorsunuz'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin tarihindeki en derin ekonomik krizin yaşandığını söyledi.
Öncelikle yapılması gereken şeyin, piyasalara güven vermek olduğunu söyleyen Uysal, iktidara “Kendilerini akl-ı selime ve bilime dâvet ediyor, en kısa sürede yanlıştan dönerek, bir an önce ülkeyi seçime götürmelerini tavsiye ediyoruz. 19 yıldır bu ülkeyi yönetip, milyonları açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm hale getiren bu iktidara söylenecek son sözümüz ise şudur: Ülkeyi 19 yıldır çok kötü yönettiniz, bugün de yönetemiyorsunuz! Yapılacak ilk seçimde gidiyorsunuz” dedi.