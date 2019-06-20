İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a teşekkür etti ve "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, bölgesel istihdam ofisinin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hazırlanan Sayıştay raporuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarını düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vs. değil, belgesi burada" dedi. İmamoğlu, raporu hatırlattığı için AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

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