İnsanları adalet arayışından vazgeçiremezsiniz

Partisinin TBMM grup toplantısında ODTÜ’deki olaylarla ilgili değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Mansur Başkan’ın sesine kulak verin. Yurt yapacak ve size verecek” dedi.

Çorlu dâvâsıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Çorlu tren faciasında 8’i çocuk 25 vatandaşımızı kaybettik. Aileler ne istiyor? Adalet istiyor, adaletin tecelli etmesini istiyorlar. Biber gazı sıkarak, joplayarak insanları adalet arayışından vazgeçiremezsiniz. Çorlu tren faciası için araştırma komisyonu kuralım dedik, AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Çorlu tren faciasının takipçisi olacağız. Adalet için, ölen çocuklar için, ölen vatandaşlarımız için, hak arayan insanlar için. Onlara haklarını teslim edeceğiz. Sakarya’da, Çorlu’da, Ankara’da benzeri kazalar yaşandı. Hepsi aynı kurumun alanında. Araştıralım diyoruz, reddediyorlar. Ne yapacak bu Meclis? Onu araştırma, bunu araştırma. Neyi araştıralım? Gerçekten de yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.