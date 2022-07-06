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6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İran Dışişleri Bakanı, Josep Borrell ile görüştü

06 Temmuz 2022, Çarşamba 11:28
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereyi ele aldı.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Borrell ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelere işaret eden Abdullahiyan, "Anlaşma sadece karşılıklı anlayış ve çıkarlara saygı temelinde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ABD bir anlaşma mı istiyor yoksa taleplerinin tek taraflı olarak tekrarlanmasını mı buna karar vermeli. Bu iki şeyi bir arada yapmak mümkün değil."

Etiketler: İran Dışişleri Bakanı, Josep Borrell
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