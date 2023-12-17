Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, kira artışları nedeniyle uygun fiyata ev bulamadığını ve annesinin yanına taşındığını açıklamasına cevap veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu hale kendiliğinden geldi herhalde; Merkez Bankası başkanı hiç failden bahsetmiyor! İstanbul’u Manhattan’dan pahalı hale getiren kim? 21 yıllık iktidar ve büyük ekonomist Erdoğan” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını söylemesine karşın, Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan, kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış olduğunu belirterek, “Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” diye konuştu. Verilere göre, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından kiralarda yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Türkiye’de 6 bin 493 lira olan ortalama kira da son bir yılda yüzde 120 artarak 14 bin 288 liraya yükseldi. Gerçek kira endeksinde de bir yılda yüzde 106, son ayda ise yüzde 6 artış söz konusu.

Şimşek ne demişti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını ifade ederek, 2024’te konut arzınını daha da artacağını kaydetti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı” dedi.