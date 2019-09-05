İtalya'da hükümet yemin ederek göreve başladı

İtalya'da haftalardır süren pazarlıklar, müzakereler ve gerginliklerin ardından yeni kabine açıklandı.

Bir önceki hükümetin istifa eden Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Birbirlerine zıt politikalar güden iki siyasi oluşum, sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi ve merkez soldaki Demokratik Parti el sıkışarak ülkedeki büyük bir krizi böylece aşmış oldu.

Gelecek pazartesi parlamentonun alt kanadında, salı ise üst kanadında güven oyu arayacak 21 bakandan oluşan ikinci Conte hükümetinin bir taraftan Avrupa Birliği ile yaşanan gerginlikleri sonlandırması diğer taraftan da göçmen politikasındaki tavrını yumuşatması bekleniyor.

Yeniden başbakanlık koltuğuna oturan Conte'nin özellikle içişleri bakanlığı gibi anahtar görevlere uzman isimleri getirmesi de bu beklentiyi kuvvetlendiriyor. Örneğin başbakan, göçmen krizinde Avrupa Birliği ile yaşanan gerginlikte Roma'nın katı tavrının mimarı bir önceki İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin yerine eski Milano Emniyet Müdürü Luciana Larmogese'yi tercih etti. Venedik'te de emniyet müdürlüğü yapan avukat Larmogese, göç krizi yönetiminde uzman isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu akşam ilk toplantısını yapacak kabinede diğer kilit rol olan Dışişleri Bakanlığı'na ise 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio getirildi. 33 yaşındaki lider, İtalya'nın gelmiş geçmiş en genç dışişleri bakanı unvanını da taşıyacak.