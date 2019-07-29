İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görevlendirme

İYİ Parti'de genel başkan yardımcılığı, parti sözcülüğü ve grup başkanvekilliğine yeni görevlendirmeler yapıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğüne getirildiği öğrenildi. Müsavat Dervişoğlu da grup başkanvekilliğine getirildi. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan parti yetkilileri, görev değişikliklerinin genel başkan Meral Akşener tarafından istendiğini belirtti: Genel başkanımız Ağıralioğlu’nun divan üyeliğinde yer almasını, genel başkan yardımcılığının yanı sıra parti sözcülüğünü yapmasını istedi. Bu istek uygun bulundu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliğine de İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu getiriliyor.

Okunma Sayısı: 366

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.